Massimiliano Allegri, squalificato, non ha potuto sedere in panchina durante il match Roma- Juventus. Tribuna, Stadio Olimpico. L’allenatore arriva e si siede. I tifosi, si sa, non si tirano indietro se c’è da punzecchiare l’avversario. E in questo caso la fine della storia d’amore tra il ct della Juve e Ambra Angiolini è stata molto chiacchierata, soprattutto per i modi con i quali Allegri sarebbe scomparso dalla vita dell’attrice. Così ecco il coro, a suon di “Ambra”. Lui, impassibile. Lei si gode i suoi impegni professionali, dalla radio al teatro, ed è in forma splendida nelle foto postate sui social.