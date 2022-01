Tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo durante la puntata dell’8 gennaio 2022, anche Salvatore Esposito. L’attore della serie tv Gomorra si è lasciato andare ad una lunga intervista a cuore aperto, mostrando il suo lato più intimo e personale. In particolare ha parlato della compagna Paola Rossi: “Ci siamo conosciuti su Facebook. 8 anni fa mi mandò un messaggio dove mi faceva i complimenti, così come ne ricevo tanti”, ha esordito. “E perché hai notato proprio lei?“, ha chiesto la conduttrice. Allora Esposito ha spiegato: “Me lo disse in un modo molto particolare e aveva una foto profilo che mi aveva colpito, sai è molto bella. In quel periodo lei faceva l’Erasmus in Spagna e io poco dopo sono andato a trovarla a Madrid“.

Quindi ha raccontato il loro primo incontro, dopo essersi parlati solamente sui social: “Quando si sono aperte le porte dell’aereoporto di Madrid, lei mi è corsa incontro e mi ha baciato. Non ci siamo più lasciati. Sembra una scena di un film”. I due convoleranno a nozze? “Sì, c’erano tante idee. Il Covid però ci ha portato via le persone care, ci ha tolto tante libertà, è accaduto un po’ a tutti. Gli abbracci mancati e le mascherine sono diventate un’abitudine ma non sono la normalità”, ha detto l’attore. Infine ha concluso: “L’idea c’è sempre, vediamo piano piano come evolverà la situazione. Sicuramente sarà in chiesa, sono molto credente. Mi auguro anche di diventare papà“.