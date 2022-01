L’Italia procede verso il nuovo picco dei contagi da nuovo coronavirus. Sono 197.552 i nuovi casi di Covid individuati l’8 gennaio, quando in Italia sono stati effettuati 1,2 milioni di tamponi. L’incidenza scende al 16,2% dal 22% di venerdì, quando però il numero di tamponi processati si era fermato a 492mila. Si sono contati altri 184 decessi (contro i 111 di sabato scorso) e 154 ingressi in terapia intensiva (contro 135 dello stesso giorno di una settimana fa). Attualmente i pazienti in intensiva sono 1.557, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. In tutto i ricoveri aumentano di 339 unità, a 14.930. Gli italiani attualmente positivi sono 1,8 milioni. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.281.297 e i morti 138.881. I dimessi guariti sono in totale 5.323.523, con un incremento di 52.529 rispetto a ieri.

Da un confronto su base settimanale emerge la progressione verso il picco di contagi, non ancora raggiunto: tra lunedì e sabato di questa settimana i tamponi sono stati di meno (5,6 milioni contro 5,9 milioni) ma sono stati riscontrati oltre 953mila nuovi positivi contro i 619mila trovati tra lunedì 27 dicembre e sabato 1 gennaio. I ricoveri sono saliti a 3.174 dai 2.045 del periodo precedente, un incremento del 55%, e gli ingressi in terapia intensiva sono passati da 733 a 839, facendo segnare un +14%. I decessi sono stati 1.235 contro 902. In aumento però anche i guariti, 203.630 negli ultimi sei giorni contro 113.866 della settimana prima. La Lombardia si conferma la Regione con la maggiore incidenza assoluta di casi: sono 48.808 i nuovi positivi registrati in regione nelle ultime 24 ore e 20 i decessi. Salgono i ricoveri nella terapia intensiva: sono 237 (+12) mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.607. Sono 14.993 i positivi al Covid registrati in 24 ore solo nella provincia di Milano. Segue il Veneto con oltre 21mila nuovi positivi e 19 decessi. Peggiora anche la situazione clinica: nei reparti ordinari sono ricoverati 1.518 malati Covid (+43), e 209 (+4) nelle terapie intensive. Gli attualmente positivi sono 172.661. In terza posizione il Piemonte con 18.220 nuovi casi e 17 decessi comunicati oggi.