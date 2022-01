È una storia familiare che l’attore e doppiatore ha voluto condividere con il pubblico di Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone su RaiUno. Sua figlia, Luna, soffre della sindrome di Marfan. Si tratta di una patologia che interessa gli organi che contengono tessuto connettivo come il sistema scheletrico, gli occhi, il cuore, i vasi sangugni e le membrane fibrose che ricoprono il cervello e la colonna vertebrale. “Quando ci hanno detto della malattia ci siamo sentiti colpevoli… Abbiamo aperto internet e abbiamo letto, è stato un disastro totale. Io sono andato proprio giù: ho sempre reagito bene alle avversità, ma qua potevo fare poco. Non ho mai detto ‘perché proprio a me’, sono cose che capitano. All’inizio pensavamo che fosse colpa nostra. È stato terribile”. Il racconto della scoperta, drammatico: “Aveva il bacino asimmetrico, da genitori ci siamo insospettiti e abbiamo fatto un anno e mezzo di ricerche, per poi arrivare a questa sentenza micidiale”. E a Verissimo il doppiatore aveva raccontato: “Io ho reagito malissimo, mia moglie invece ha deciso di rinunciare alla carriera per seguire Luna. Ha avuto ragione lei”.