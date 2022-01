È stato fotografato mentre tornava a casa da San Siro in tram dopo la vittoria dei rossoneri contro la Roma di Mourinho per 3-1. Lapo Nava, figlio di Stefano, 70 presenze in rossonero nei primi anni Novanta, si è fatto conoscere dai tifosi milanisti non per la sua prestazione durante la partita (era in panchina, alla sua prima convocazione in serie A), ma per uno scatto che lo vede di ritorno a casa su un tram con la tuta sociale e la giacca a vento del Milan. Gli infortuni di Plizzari e Jungdal, oltre alla positività al Covid di Tatarusanu, gli hanno aperto le porte della prima panchina in Serie A (quella appunto di Milan-Roma) e domenica prossima a Venezia sarà ancora nella lista dei convocati.

Befana da ricordare per Lapo #Nava: prima panchina in #SerieA per portiere classe 2004 dell’#ACMilan (non ha ancora contratto da prof). Figlio d’arte (papà Stefano vanta 70 presenze in A), è tornato a casa a fine gara in tram come un tifoso qualunque. Semplicità. Una bella storia pic.twitter.com/eGmRUAusPN — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2022