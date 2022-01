Bisogna sempre stare attenti con le dosi, soprattutto quando si è alle prese con la preparazione di ricette particolari. Ne sa qualcosa Jennifer Garner, che per un pelo non ha mandato a fuoco la sua cucina a causa di un bicchiere di cognac di troppo nella sua “beef bourguignon”, il celebre stufato di carne francese. Tutto è successo qualche giorno fa in diretta su Instagram, nell’ultima puntata del suo Instagram Pretend Cooking Show, un vero e proprio programma di cucina da lei ideato e auto-prodotto (nel senso che cucina in diretta social, ndr) sul suo profilo. Sì, perché dal 2017 la star di Hollywood ha deciso di affiancare alla sua carriera da attrice anche quella di cuoca dilettante: visto il periodo festivo, ha cosi deciso di proporre ai suoi 11,8 milioni di followers questa ricetta.

“Non ricordo quando ho cominciato a cucinarla – ha scritto Jennifer Garner nella didascalia a corredo del video – ma ne è valsa la pena perché il profumo di questo stufato mi fa stare bene e mi rilassa”. Una frase rassicurante che non lascia intuire nulla di quanto è realmente successo: guardando il filmato infatti, si vede proprio che l’attrice versa nella pentola del cognac, poi prende l’accendigas e all’improvviso si alzano delle altissime fiamme. Non un “flambé”, ma un vero e proprio fuoco alto quasi fino al soffitto, tanto da farle fare un balzo indietro. È lei stessa a spiegare quanto successo: aveva messo una dose doppia di cognac, ammettendo di aver sbagliato ad aumentare la dose. Fortunatamente, la fiammata è presto rientrata e la Garner ha potuto concludere la preparazione del piatto. Chissà se lo stufato aveva poi quel certo retrogusto di bruciato…