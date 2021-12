“Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso“. Sono le parole che Fabiana Palese, fidanzata di Paolo Calissano, ha affidato ai social. L’attore 54enne è stato trovato morto nella sua casa di Roma nord, nella tarda serata di ieri 30 dicembre. Accanto al suo corpo numerose confezioni di psicofarmaci. A trovare il cadavere sono stati i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118, intervenuti in casa dell’interprete dopo una segnalazione (non si sa se anonima) arrivata al 112. Palese gestisce un B&B nel Quartiere Prati, a due passi da Piazza San Pietro. Accanto al post molti messaggi di vicinanza, come quello di Stefania Orlando: “Tesoro mio, mi dispiace tanto”. Sul profilo di Palese sono tanti gli scatti, felici, con Calissano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ☆fabiola♡palese☆ (@faby.p.78)