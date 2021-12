Nella giornata di ieri 29 dicembre, Cristina D’Avena è finita in trend topic su Twitter. No, non solo per la certificazione d’oro di ‘Occhi di gatto’ (“Sono contentissima, grazie mille a tutti voi”, il suo commento alla notizia), bensì per il botta e risposta con una hater. “Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy? Io ‘a vèc sempre ‘o cèss!”, ha scritto la signora Antonella. Secca la replica della cantante: “De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza“. Cuore ed emoticon che sorride.

Allora la ‘provocatrice’ ha controreplicato citando un tweet in cui un altro utente accusava D’Avena di “usare ogni occasione possibile per uscire le tette” e ha punzecchiato: “Ops…. Qui però non ti chiamano ‘ce**o’, vero Cristì? Quindi fingiamo di non aver letto”. L’artista ha preferito lasciarla cuocere nel suo brodo, ma i fan no e hanno risposto ad Antonella: “Che poraccitudine cercare notorietà insultando la gente”. E ancora: “Fossi in te, dopo che ti ha zittita per bene, faresti meglio a non continuare. Bella figura di mer*a” e infine: “Hai toccato il fondo, non sei soddisfatta e continui a scavare”.

“Cristina D’Avena”:

Per la sua risposta al tweet di un’utente pic.twitter.com/ilQSOzzsyv — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) December 29, 2021