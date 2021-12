“Terza dose fatta. Chi non è d’accordo con me esprima la sua opinione, come è giusto che sia visto che siamo in una democrazia, ma senza essere offensivo“, inizia così il post pubblicato su Instagram da Francesco Facchinetti oggi 30 dicembre. Il DJ poi ha scritto: “Idem chi invece è d’accordo con la mia scelta. Posto questa foto non perché qualcuno mi abbia pagato o per auto-promuovermi a testimonial della campagna di sensibilizzazione sui vaccini”. Infine ha concluso: “Metto la foto solo perché mi sento di fare così. Pace e Amore“.

Quasi 2.000 i commenti arrivati in 4 ore: “Finalmente uno che accetta anche chi non è d’accordo e invita ad esprimere la sua opinione sempre in modo educato”, ha scritto un utente. “Benvenuto nel club! Booster! Usciamone in fretta”, ha commentato un altro. E ancora: “Giusto. Tanto chi giudica, giudicherà sempre qualsiasi cosa tu faccia. Principalmente perché non ha nulla a cui pensare”, ha concluso. Tantissimi i follower che hanno già fatto la medesima scelta: “A me la terza ha steso, ma sono contenta di averla fatta”.