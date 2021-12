Continua la quarantena di Chiara Ferragni e Fedez dopo che il 27 dicembre sono risultati positivi al Covid-19. Fortunatamente i figli – Leone e Vittoria – sono negativi e anche gli stessi Ferragnez rimangono asintomatici. A dare aggiornamenti sulla situazione giorno dopo giorno è la coppia, direttamente sui social: “Ciao, oggi quinto giorno di Covid. Siamo ancora asintomatici per fortuna, stiamo bene. Anche i bimbi stanno meglio, menomale. Andiamo avanti!”, ha detto l’imprenditrice digitale oggi 30 dicembre. Poi ha spiegato: “Capodanno a casa, ma tanto io lo odio. Quest’anno speravo di andare in uno chalet con degli amici, ma comunque sarà meglio questo con i bimbi a casa, anche se con il Covid, rispetto ad altri che ho fatto. Io odio il capodanno”.

Poi, stizzita, ha aggiunto: “Per quelli che stanno dicendo: ‘Oddio Chiara Ferragni si è fatta fare la manicure mentre era positiva. Ragazzi… basta che guardate le mie stories: ho queste unghie dal 20 dicembre. Che scoop!”. Poi ha pubblicato degli scatti che testimoniano quanto detto e ha concluso: “Non ci vuole un genio eh“. Probabilmente i follower saranno rimasti spaesati dallo scatto pubblicato dall’influencer ieri 29 dicembre. Senza biancheria, Chiara ha coperto il seno con la mano e sulle sue unghie vi è uno smalto color rosa (e non rosso, come quello di cui tanto si parla in queste ore). Che la foto fosse antecedente? Probabilmente sì, dal momento che la didascalia recita: “Una piccola pausa dalle foto di Natale e del Covid”. E ovviamente non mancano le critiche: “Chiara, sei una mamma e una bella ragazza, non hai bisogno di fare queste foto”. Secca la replica: “Appunto, ho bisogno di sentirmi libera e di postare quello che voglio“.