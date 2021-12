Sfiorati i 100mila positivi: l’Italia arriva a 98.020 nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore, registrando un incremento del 25% rispetto a martedì, quando i contagi erano stati 78.313. Rispetto a mercoledì scorso i casi registrati sono quasi triplicati. I morti in un giorno sono 136, mentre ieri erano 202. Sono 1.029.429 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività sale al 9,5%, rispetto al 7,57% di martedì quando i test effettuati avevano già superato il milione. Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, salgono a 1.185 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 40 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari diventano 10.578, ovvero 489 in più in 24 ore.

Sono 674.865 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 75.997 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.854.428 e i morti 137.091. I dimessi e i guariti sono invece 5.042.472, con un incremento di 21.871 in un giorno.

Il confronto con la scorsa settimana mostra impietosamente come l’effetto della variante Omicron abbia portato a tassi di crescita dei positivi mai visti finora. Mercoledì scorso i casi erano 36.293 (con oltre 700mila tamponi), una settimana dopo sono appunto poco meno del triplo. Ancora più impressionante è il confronto settimana su settimana: negli ultimi tre giorni sono stati individuati 207.143 positivi, da lunedì a mercoledì scorso erano stati 83.304.

Questo andamento si riflette ovviamente sugli ospedali, dove in tre giorni i ricoverati sono aumentati di 1.358 unità e i nuovi ingressi in terapia intensiva sono stati 345. La settimana scorsa a mercoledì si registravano in totale +818 ricoveri in area medica e 261 ingressi in rianimazione. Salgono, seppure di poco, anche i decessi: 480 fino ad oggi in questa settimana, 436 nei primi tre giorni della scorsa.

Tra le Regioni, la Lombardia fa registrare praticamente un terzo dei contagi totali: sono 32.696 i nuovi positivi, quasi 4000 in più di ieri. In provincia di Milano i nuovi casi sono 13.650, di cui 5.152 in città. Anche altre Regioni però toccano numeri record di nuovi positivi in un giorno: la Campania arriva quasi a quota 10mila (9.802 casi), il Piemonte segue con 9.671, poi il Veneto con 8.666, la Toscana con 7.304, il Lazio con 5.248 e l’Emilia-Romagna con 4.134 casi. Numeri mai visti anche in Umbria, con 3.171 contagi giornalieri. Sopra quota 3mila c’è anche la Sicilia (3.729), seguono la Puglia (2.885) e poi Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria e Calabria, tutte abbondantemente sopra i mille positivi individuati in un giorno.