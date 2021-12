“Roma è più pulita di come l’abbiamo trovata”. Nella conferenza stampa su “bilancio e prospettive” del progetto di pulizia straordinaria della Capitale, Roberto Gualtieri parte dal bicchiere mezzo pieno. Ma sa anche lui che la missione impossibile lanciata il giorno dopo la sua elezione a sindaco – tirare a lucido l’intera città dentro Natale con un investimento da quaranta milioni – è fallita: l’immondizia è sparita soltanto dal centro, mentre le micro-discariche ai bordi delle strade di periferia sono ancora tutte lì. “Ci sono dei tangibili miglioramenti, anche se restano delle criticità in alcune zone”, dice il sindaco, provando a valorizzare i progressi. Gualtieri rivendica che “l’impegno è stato decisivo per evitare una crisi che si sarebbe sicuramente determinata durante le feste per i problemi strutturali e per incremento della produzione dei rifiuti”: “Questo è un punto di partenza, non di arrivo”, dice, “senza questo piano saremmo in una situazione molto peggiore”. Ammettendo però allo stesso tempo che Roma “non è ancora pulita come merita e come vogliamo che sia”.

Lo dimostra anche il fatto che dai residenti – in particolare quelli delle periferie Est – continuano ad arrivare critiche e lamentele. E la seconda indagine sulla qualità della vita a Roma condotta da Cgil e Federconsumatori, seppur riferita al periodo 21 settembre-12 novembre, rivela che la percentuale di chi giudica il servizio insufficiente o pessimo è passata dall’83,3% del 2020 all’88,1% del 2021. Il comunicato stampa diffuso a margine della conferenza dice che “il piano ha incontrato diverse difficoltà iniziali dovute all’insufficienza degli sbocchi, all’inadeguatezza del meccanismo di raccolta delle utenze non domestiche e alle condizioni di operatività della flotta”. E fissa gli obiettivi di medio-lungo periodo per risolvere il problema dello smaltimento, promettendo “entro cinque anni” la realizzazione degli “impianti necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti per rendere Roma autosufficiente e liberare risorse da destinare al miglioramento strutturale della pulizia e raccolta e alla riduzione della Tari”.