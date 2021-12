Il 2021 sta volgendo al termine e su Instagram in molti iniziano a pubblicare il proprio “Best Nine”, cioè le 9 fotografie che hanno spopolato sul social nell’ultimo anno. Dunque una sorta di moisaco che considera like e commenti raccogliendo i 9 scatti più significativi. Ma come si realizza? Per prima cosa bisogna andare su Instagram>impostazioni>privacy e verificare che l’account sia pubblico. Poi è necessario installare un’app (gratuita): Best Nine. Una volta scaricata bisognerà aggiungere i dati del nostro account Instagram e attendere l’esito della ricerca dei 9 post più popolari. Una volta terminata, potremo scaricare il collage oppure salvare un video che lo riassuma. Medesimi i passaggi per un’altra App (anche questa gratuita ma valida solo per chi ha iOS): Top Nine for Instagram 2021.

L’ultimo modo – non proprio ‘ufficiale’ – è quello di scaricare l’App Layout from Instagram e creare manualmente il collage come preferiamo, decidendo anche il numero di foto, dunque non necessariamente 9. Insomma, scegliete il metodo per voi più semplice e via alla condivisione. Guai a dimenticare gli hashtag di tendenza: #BestNine, #BestNine2021, #TopNine o #TopNine2021.