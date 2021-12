Fabio Caressa avrebbe preferito di gran lunga andare ai Caraibi ma alla fine, si sa, per amore questo e altro. E così è finito nientemeno che al Polo Nord, su iniziativa della moglie Benedetta Parodi, che è riuscita a convincere marito e figli a partire per un Capodanno alternativo tra i ghiacci. Peccato, però, che la loro vacanza non sia iniziata affatto con il piede giusto: appena atterrati all’aeroporto di Rovaniemi, in Lapponia, hanno dovuto fare i conti con il primo inconveniente.

“Incominciamo bene: ci è arrivata una macchina per quattro persone, noi siamo in cinque più i bagagli e quindi per ora siamo qua”, ha raccontato Bendetta Parodi su Instagram, guardando sconsolata l’automobile. “Come fa a portarci tutti. Forse moriremo di freddo davanti all’aeroporto di Rovaniemi in attesa che qualcuno ci venga a prendere, forse le renne. Buon inizio!”. Nel filmato si intravedevano i tre figli, Matilde, Eleonora e Diego, decisamente infreddoliti, che saltellavano e si scaldavano a vicenda visti i -11 gradi. “Zia Bene” ha fatto quindi la telecronaca minuto per minuto della situazione, fino all’arrivo della navetta che li ha portati al resort.

Una volta arrivati in hotel, però, ne capita un’altra: “È stato faticoso perché non ci hanno neanche accompagnato in camera – ha aggiunto Benedetta Parodi –, ci hanno mollato alla reception con i bagagli. Noi, -15 gradi senza guanti e cappello, a cercare questi bungalow senza nessuna indicazione. Nessuno è venuto a darci una mano, a spiegarci come funziona. In questo un po’ carenti, però alla fine ce l’abbiamo fatta e non è male”. Nelle ultime ore, infatti, la conduttrice ha pubblicato una serie di foto e video prima a cavallo e poi in slitta con gli husky, tutti felici e sorridenti.