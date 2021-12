Attimi di panico per Carolyn Smith. È stata la stessa giudice di Ballando con le Stelle a raccontare, furibonda e preoccupata, sulle sue storie di Instagram quanto successo nelle scorse ore al suo cane, un labrador di nome Mike: qualcuno gli ha sparato. “Se avessi fatto questo video quando l’ho saputo, avrei fatto brutte figure”, ha esordito spiegando come il suo cane abbia improvvisamente iniziato a zoppicare, per poi aggravarsi. “Così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato“.

“Mikee è il cane più buono del mondo, è stato colpito da un fucile di quelli che servono per sparare a uccelli e anatre, la stessa arma con cui hanno sparato anche ai cani di mio cognato. Io dico a questa persona di stare molto attenta perché sto facendo le indagini e se ti trovo sono ca*** amari”, è tuonata Carolyn Smith. E ancora: “Sto cercando di non bestemmiare e di stare calma. Questo pezzo di *mer*** ha sparato ed io ho una idea di chi è. Deve stare molto attento. Solo un uomo di mera*** può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessun motivo”, ha concluso la giudice su tutte le furie.

Poi ha aggiornato sulle condizioni di salute del cane: la pallottola di piombo gli è rimasta in corpo, perché ha scelto di non operarlo dal momento che sarebbe stato troppo rischioso. Mike avrebbe infatti potuto perdere la zampa. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’accaduto e ancora non è stato individuato l’autore dell’ignobile gesto.