Sì, Babbo Natale è in volo per consegnare i regali e puoi seguire tutti gli spostamenti della slitta più famosa del mondo. Come? Collegandoti al sito santatracker.google.com. Qui, dalla giornata di oggi 24 dicembre, è possibile seguire tutte le tappe di Santa Claus. Questo programma è stato lanciato da Google per la prima volta nel 2004 e consente agli utenti di monitorare passo dopo passo l’itinerario di Babbo Natale, già partito dal Parco nazionale della Beringia, all’estremità orientale della Russia.

Ma non finisce qui. La piattaforma consente di partecipare ad alcuni simpatici giochi a tema natalizio, oltre che di prendere visione dei regali consegnati (più di 36 milioni alle ore 12 di oggi). La mappa mostra Babbo Natale alternarsi tra viaggiare e distribuire regali. Per ogni città visitata da Babbo Natale, viene mostrata in basso a destra una piccola guida che offre una panoramica della località. Il sito rimane bloccato fino al giorno della Vigilia. Tuttavia, i visitatori possono interagire con i giochi e le altre attività nel Villaggio di Babbo Natale a partire dall’inizio di dicembre. Quiz di geografia, traduzioni, ma anche approfondimenti sulle tradizioni natalizie nei singoli Paesi del mondo. Un’esperienza a 360° che regala emozioni ai più piccoli e, perché no, un po’ di spensieratezza agli adulti.