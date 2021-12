Il dossier Manovra in extremis, solite mancette à gogo La brutta prassi (e pure illegale) A valanga. In Senato pioggia di fondi: ippica, celebrazioni, fondazioni, florovivaisti, ponti e via dicendo. Ci sono pure due assunti a Verduno Di Patrizia De Rubertis

Discriminazione Ita decolla, ma le donne restano a terra: class action contro i tagli alle dipendenti “Sono mamma di tre bambini, il primo con handicap grave, e lavoro in Alitalia dal 2000; dopo 21 anni ho perso il posto perché Ita non ha accettato la mia candidatura. Mi sento discriminata come madre e donna”. Chi parla è un’ex assistente di volo dell’ex compagnia di bandiera. Con il passaggio alla “nuova” azienda, […] Di Roberto Rotunno

Presunzione d’innocenza “Informare non è solo diritto, ma un dovere dei magistrati” Bavaglio ai pm – Il Pg della Cassazione Salvi: “Evitare processi mediatici non basati sui fatti e rispettare dignità degli imputati” Di Antonella Mascali

Scandalo diamanti Inchiesta di Report, Bankitalia bastona l’ispettore Bertini Alla fine paga solo Carlo Bertini. Il whistleblower della Banca d’Italia, l’ispettore che ha segnalato a Report coperture e connessioni ai vertici di Mps di cui si è avvantaggiata Dpi, la società che per anni ha venduto diamanti a prezzi gonfiati a migliaia di clienti del Monte (e di altre banche), dopo essere stato costretto […] Di Nicola Borzi

Usa Ketamina, arma letale della Polizia Agenti iniettano il sedativo al 20enne afroamericano, che muore. Due reporter indagano: in due anni 900 casi di abusi Di Michela A.G. Iaccarino

Visti da fuori La BBC ci ricorda che è “unfit” (non solo per Ruby) “I festini sessuali, la frode fiscale, una infinita lista di scandali: potrebbe davvero, nonostante tutto, diventare presidente della Repubblica?”. È questo lo stupore con cui la Bbc – la tv di Stato del Regno Unito, emblema di terzietà e autorevolezza in tutto il mondo – accoglie l’ipotesi dell’elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale. Da giorni […] Di L. Giar.

Berlusconi al Quirinale? No, grazie Senatori comprati e Servizi deviati: ma lo salva l’Unione Diciottesima puntata. Inciucio – Centrosinistra e centrodestra uniti sulla legge anti-giudici e sul decreto cestina- dossier. La gente riempie le piazze di Grillo Di Marco Travaglio

Lo scontro sul pef “Strada dei parchi” sospende il maxi rincaro sui pedaggi Dopo Autostrade per l’Italia, un secondo fronte autostradale imbarazza il governo: è la Strada dei Parchi, società del gruppo Toto che gestisce i 212 km della Roma-L’Aquila-Pescara (A24-A25). Il cda della società ha deciso ieri di rinviare a luglio 2022 l’aumento delle tariffe del 34%. Il maxi-rincaro, dovuto dopo il blocco che va avanti da […] Di RQuotidiano

Altro che Quirinale E in Lombardia i positivi non si contattano più Alcuni la vorrebbero presidente della Repubblica, perché “fa funzionare le cose”. Ma chi punta su Letizia Moratti non vive in Lombardia. Dove la assessora si ritrova una situazione fuori controllo nella gestione del Covid, proprio come a suo tempo Giulio Gallera. Al di là delle auto-celebrazioni morattiane e del governatore Attilio Fontana, la realtà lombarda […] Di Andrea Sparaciari

Gli “indipendenti” Il convegno: “Ora strategie mediche diverse” “Dal Green Pass alle vaccinazioni pediatriche: i dati scientifici impongono strategie diverse”, questo il titolo della conferenza stampa che la commissione medico-scientifica indipendente terrà stamattina alla Copernico Blend Tower di Milano. La richiesta è quella di un confronto urgente con il Cts, basato su dati e pubblicazioni scientifiche. La commissione indipendente è composta da docenti […] Di Pd’A

Mps, i rilievi a Siena Rossi, usato “laser 3D” per simulare caduta dal 4° piano Simulazioni con scanner 3D, per ricostruire la stanza di David Rossi, e il vicolo in cui precipitò il corpo del manager la notte del 6 marzo del 2013. Questa però non è la maggiore sorpresa degli accertamenti cominciati ieri dai carabinieri del Ris: la Commissione parlamentare d’inchiesta ha chiesto all’Arma di simulare la caduta del […] Di Marco Grasso

Rifiuti, sei arresti Caserta, indagato il sindaco del Pd “Appalto truccato” Il ‘sistema Caserta’ degli appalti truccati sui rifiuti aveva a cuore le sorti politiche del sindaco Pd di Caserta, Carlo Marino, recentemente rieletto. “Speriamo che Carlo non cade”, dice nel 2018 al telefono l’avvocato Pasquale Vitale mentre parla con Carlo Savoia, dominus della Xeco srl e, secondo la Dda di Napoli, di un’associazione a delinquere […] Di Vincenzo Iurillo

La procura indaga Calcio, la Finanza nelle sedi di Inter e Lega “Plusvalenze gonfiate per truccare i bilanci” Dopo la Juventus, l’Inter. Sul piatto le plusvalenze. Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza su indicazione della Procura di Milano ieri ha bussato alla sede della società nerazzurra per acquisire la documentazione “relativa alle plusvalenze” per due annualità: 2017-2018 e il 2018-2019. Quasi 100 milioni. Circa il 10% dei ricavi a bilancio. […] Di Davide Milosa

L’ufficiale della marina “Vendette dati ai russi” Biot a rischio processo La Procuradi Roma e quella militare hanno chiuso le indagini su Walter Biot, l’ufficiale della Marina arrestato il 30 marzo per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di 5mila euro. Biot rischia il processo per spionaggio, rivelazione di segreto di Stato e corruzione. L’indagato, dicono i pm, “effettuava con uno smartphone […] Di RQuotidiano

Gip: ‘sicario professionista’ Diabolik, killer in fuga “tradito” dal tatuaggio A incastrare Raul Esteban Calderon, fermato venerdì con l’accusa di essere il killer di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il capo ultras della Lazio ucciso a Roma nell’agosto del 2019, è stato anche il tatuaggio sul polpaccio coperto da una fasciatura durante i momenti dell’omicidio. “Un rilevante elemento per l’identificazione del sicario è la presenza […] Di RQuotidiano

Pm: “riciclaggio e camorra” Tina Rispoli&Colombo sequestrati 80mila Sono indagatidalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli rispettivamente per i reati di riciclaggio e di trasferimento fraudolento di valori, entrambi i reati aggravati dal metodo mafioso. Questa mattina la Squadra mobile del capoluogo partenopeo ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Napoli. Sequestrata la somma di 80mila euro intestata a Tony […] Di RQuotidiano

Serie A Salernitana, Figc: “Lotito venda entro il 31 o riparte dalla serie C” Claudio Lotitoha tempo fino al 31.12 per riuscire a vendere la Salernitana, perché “non ci sono sconti”. Lo ha messo in chiaro il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio federale che ha confermato la deadline di fine anno per trovare acquirenti che possano scongiurare il rischio di un’esclusione del club campano dal […] Di RQuotidiano

Etiopia Addis Abeba, spese pazze al supermarket dei droni La svolta – Le forze governative respingono quelle del Tigrai con attacchi dal cielo grazie a forniture da Cina, Turchia, Emirati, Iran: e gli Usa si sentono traditi Di Roberta Zunini