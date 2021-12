Durante la puntata di Casa Chi – il format web di Alfonso Signorini – del 15 dicembre, l’ospite è stata Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli. Nonostante sia stato definitivamente eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip 6, l’attore di CentoVetrine continua a far parlare di sé. Dopo il presunto triangolo amoroso di lui con la fidanzata Delia Duran e la gieffina Soleil Sorge, adesso Raniakova ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti caratteriali dell’ex marito. La modella slovacca ha infatti rivelato: “Alex non è un uomo corretto, non ti dice le cose chiare. Vorrebbe una moglie che gli regali sicurezza, ma non vuole rinunciare al resto. Non si comporta nemmeno come un marito e mi dispiace per Delia. Parliamo di un uomo che ama soltanto se stesso. Mentre ho visto Delia tanto sofferente e spero che ci ragioni su e concluda il prima possibile”.

Poi ha aggiunto: “Quando Soleil si è un po’ distaccata lui è andato in confusione. Parliamo di un uomo che dentro è piccolo ed ha bisogno di continue conferme. Soleil gli dava del falso, la famiglia non gli ha mandato nessun messaggio e lui ha maturato l’idea di abbandonare il programma. Penso che Soleil parli la stessa lingua di Alex e sa bene cosa fare. Se è stata anche lei al gioco? No, non penso questo, credo che anche lei pensi a se stessa”. Infine la ragazza – legata a Belli dal 2013 al 2017 – ha detto la sua riguardo all’eventuale ‘relazione aperta‘ che l’ex gieffino avrebbe con Duran: “Gira questa voce, è verissimo. Quando eravamo nel tribunale per la separazione, sono scoppiata a piangere e lui ha detto all’avvocato che avevamo una relazione aperta. Lo accusavo di tradimenti e lui ripeteva che eravamo d’accordo e che avevamo una coppia aperta. Ovviamente non era vero, poi lui si è reso conto di aver fatto una cosa brutta”.