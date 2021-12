Keechant Sewell sarà la prossima commissaria della polizia di New York (NYPD), prima donna a guidare la più grande forza di polizia degli Stati Uniti. Il sindaco eletto Eric Adams lo ha annunciato al New York Post, descrivendo l’attuale responsabile degli investigatori della polizia della contea di Nassau ed ex capitana del NYPD come “una provata combattente del crimine, con l’intelligenza emotiva necessaria a offrire sia la sicurezza, sia la giustizia, che i newyorkesi meritano”.

La 49enne sostituirà Dermont Shea, da due anni commissario e prossimo alla pensione dopo 30 anni in servizio. Assumerà l’incarico il 1 gennaio, quando Adams entrerà in carica come primo cittadino. Sewell, nativa del Queens, sarà anche la terza persona di colore nella storia del NYPD a guidare la forza, dopo Benjamin Ward e Lee Brown, negli anni ’80 e ’90. Eredita un dipartimento di polizia in via di cambiamento, che negli ultimi anni ha dovuto tornare a contrastare il crimine, soprattutto quello violento fatto di sparatorie e omicidi, dopo che per anni i dati erano stati i più bassi mai visti. Infatti, secondo le statistiche della polizia di New York, i crimini d’odio sono aumentati del 100% rispetto al 2020, creando un forte clima di violenza in città.