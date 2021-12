Lutto per Claudia Gerini. Nella giornata di venerdì 10 dicembre, l’attrice romana ha pubblicato su Instagram un lungo post. “Nonna Emilia. Sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi“, ha esordito a corredo di una una serie di scatti insieme alla nonna. Poi ha aggiunto: “Fa’ buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri”. Tra i tanti messaggi di condoglianze e vicinanza anche quello dell’ex compagno Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino: “Dolce Nonna Emilia”, ha scritto accompagnando il commento con due cuori.

