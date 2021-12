“E ora che finisce Ballando con le Stelle?”. La domanda la fa Mara Venier a Valeria Fabrizi, che è tra i concorrenti più amati di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci. E l’attrice risponde subito: “Vado in depressione”. Poi prosegue: “Aspetto di fare la suora ma la notizia di oggi è pessima…“. “E cioè?”, chiede allora Venier. “Che non la vuole più fare Elena (Sofia Ricci, ndr)”. “Ma non è detto dai…”, commenta la conduttrice”. E l’attrice ribatte: “Prenderanno un’altra”. Zan zan. La notizia “è servita” in diretta a Domenica In. A cosa si riferisce Fabrizi? A “Che Dio ci aiuti“, la fiction “mieti-ascolti” di RaiUno che va in onda dal 2011 e nella quale l’attrice interpreta suor Costanza. La protagonista, Elena Sofia Ricci, ha davvero deciso di abbandonare? Pare difficile che l’ammiraglia Rai rinunci a una fiction di così grande successo… Intanto Fabrizi aspetta di ballare nella finale dello show del sabato sera, sabato 18 dicembre.