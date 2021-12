Sarà Max Verstappen a partire dalla prima posizione in griglia nell’ultimo Gran Premio della stagione che stabilirà chi tra lui e Lewis Hamilton si guadagnerà lo scettro di campione del mondo di Formula 1. Con i due piloti appaiati in classifica a 369.5 punti, sarà l’esito della gara di domani nel circuito emiratino a decidere l’esito di un intero mondiale. L’olandese della Red Bull si è preso la pole, la decima in stagione, con il tempo di 1.22109, davanti proprio al britannico della Mercedes.

Subito dietro ai due contendenti si è piazzato Lando Norris a bordo della McLaren, mentre in quarta posizione si è sistemata l’altra Red Bull di Sergio Perez. In quinta e settima posizione le due Ferrari, rispettivamente di Carlos Sainz e Charles Leclerc, fra le quali si è inserita l’altra Mercedes di Valterri Bottas. Chiudono la top ten Tsunoda, Ocon e Ricciardo.