Da sempre riservato sulla propria vita privata, questa volta Matteo Giunta ha fatto un’eccezione. L’allenatore di nuoto, futuro marito di Federica Pellegrini nonché cugino dell’ex fidanzato di lei, Filippo Magnini, a Le Iene ha detto: “Le ho chiesto di sposarla e lei mi ha detto sì. Mi auguro che staremo insieme tutta la vita. Prima pensavo fosse davvero difficile, ma Fede mi ha fatto cambiare idea”, ha esordito nell’intervista andata in onda il 7 dicembre. Poi ha aggiunto: “Lei scherzosamente mi ha sempre detto: ‘Finché non ho il brilloccone al dito, non se ne parla’. La scelta dell’anello? Ho fatto tutto da solo. La cerimonia sarà in chiesa“.

In seguito ha raccontato i primi mesi insieme, il corteggiamento e poi l’innamoramento: “Stiamo insieme da tre anni. Lei è stata la prima a farsi avanti, inizialmente me la sono un po’ tirata. Poi mi sono lasciato andare e non ho più resistito. La prima volta è stata molto romantica, molto bella”, ha ammesso. Giunta ha raccontato come negli ultimi tempi il loro rapporto si sia consolidato sempre più, fino ai fiori d’arancio. Alla cerimonia, però, pare proprio che Filippo Magnini non parteciperà. “Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato (con Giorgia Palmas, ndr). Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita”, ha rivelato Giunta. Infine ha concluso: “Se lo invitassi al matrimonio, non credo che verrebbe. La vedo molto difficile“.