Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto a Milano, città in cui vivono. La celebre coppia lo ha annunciato sui social con una foto in cui si baciano, accompagnata da una romantica didascalia: “Abbiamo detto SI. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e si, c’erano anche le mascherine… ma c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita”.

E ancora: “Arriverà poi anche il giorno che ‘SI’ lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico”. Lo avevano annunciato da tempo ma poi avevano dovuto rimandare a causa del Covid, come dichiarato da loro stessi nell’intervista del 7 novembre scorso a Verissimo: “Vista la situazione, avevamo già pensato di celebrarlo comunque, anche se fossimo stati in pochi. A dicembre però non lo faremo, perché sono consentiti solamente i testimoni dunque neanche i genitori né le bambine”.

Quindi hanno atteso e, quasi a sorpresa, hanno suggellato il loro amore già segnato dall’arrivo di un bimba, Mia, nata il 25 settembre 2020 (Giorgia Palmas aveva già una figlia, Sofia, nata nel 2008 dalla relazione con Davide Bombardini). Il campione di nuoto e la showgirl sarda si sono fidanzati nel marzo 2018, entrambi reduci da due storie finite male, lei con Vittorio Brumotti e lui con Federica Pellegrini. Insieme hanno trovato il modo per ripartire e per costruire una storia ancora tutta da scrivere.