Che l’avocado sia un frutto dalle mille proprietà è cosa nota. La moda di consumare questo frutto in diverse combinazioni con altri alimenti non accenna a subire battute d’arresto. Ora Ok.co.uk fa sapere che tra gli appassionati dell’avocado c’è anche Kate Middleton. Il principe William ha detto che la duchessa ne consumava discrete quantità durante le gravidanze, per combattere le nausee mattutine (durante le sue tre gravidanze, la duchessa ha sofferto di iperemesi gravidica). E non ha smesso di mangiarlo, anzi pare ne sia ghiotta. L’avocado contiene molti grassi, per esempio l’acido oleico, che appartiene ai grassi monoinsaturi ed ha una benefica azione su cuore, cervello e arterie. Il frutto verde è anche ricco di Omega6 e di piccole quantità di Omega3, contiene minerali, vitamine e altri elementi antiossidanti. Stando a ricerche recenti, il frutto aiuterebbe anche a ridurre il grasso addominale, ma non tutti gli esperti di nutrizione sono d’accordo. Si tratta quindi di un frutto che fa bene e che è anche molto gustoso.