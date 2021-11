“Nel Regno Unito ci sono nove varianti che circolano di Delta. E’ già successo che la variante sudafricana di prima generazione, si chiamava Beta, fosse una variante che era meno vista dalle difese immunitarie. Credo che non ci sia motivo di preoccuparci, i vaccini funzionano. Non sappiamo molto”, ma “è un buon motivo per esercitare quello che è stato definito ‘l’altruismo interessato’, cioè solidarietà nei confronti dei Paesi più poveri, l’Africa in particolare, per proteggere noi stessi al confronto con le varianti”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky TG24, Alberto Mantovani, immunologo e Direttore scientifico dell’Istituto Humanitas, rispondendo alla domanda su quanto ci si debba preoccupare per la nuova variante sudafricana.