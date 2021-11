Il 2022 sarà un anno speciale per Federica Panicucci. Dopo cinque anni d’amore sposerà il compagno Marco Bacini. La conduttrice lo ha rivelato al settimanale Chi, che ha riservato loro la copertina dell’ultimo numero in edicola. “Me lo immagino come una festa felice, gioiosa, piena di persone che ci vogliono bene, felici per noi. Sono tradizionalista, immagino un matrimonio classico“, ha raccontato lei. Insieme a Marco ha trovato il suo “posto nel mondo”: “Lui mi conosce molto bene e mi prende in giro, riesce a sdrammatizzare momenti che per me sono fonte di ansia e stress: in questo mi aiuta moltissimo”, ha spiegato la conduttrice di Mattino 5 descrivendo i propri difetti: “Sono maniaca della precisione, ansiosa, ho l’ossessione del controllo”.

Grazie all’imprenditore milanese, 46 anni, Federica Panicucci sta vivendo un altro capitolo importante della sua vita, sicuramente diverso da quello scritto in passato con Mario Fargetta, con cui è stata sposata dal 2006 al 2015 e dal cui amore sono nati Sofia e Mattia. Lei, 54 anni e una lunga carriera televisiva alle spalle, ora è consapevole del fatto che “la vita ti mette di fronte a cose che non puoi controllare e, allora, vale la pena lasciarsi andare e seguire il corso degli eventi”. Infine ha concluso: “Dal cambiamento nascono le opportunità: sono una che non cambia a prescindere, capisco il momento che sto vivendo”.