Prima o poi, tutto finisce. Anche una serie storica come quella dei “Simpson”. Tutto è iniziato oltre 30 anni fa, era il 1989. Da allora sono andate in onda 33 stagioni e oltre 700 episodi. Ma ora, per la prima volta, si comincia a parlare di un’ipotetica ultima stagione. È stato lo sceneggiatore e produttore esecutivo storico della serie, Al Jean, a rivelare quest’ipotesi, che tuttavia non è così vicina: “Ho accennato che se ci fosse l’idea di un termine. Mi immagino l’ultimo episodio come un cerchio che si chiude, con loro che tornano allo spettacolo di Natale che c’è nel primo episodio, per fare in modo che il cartone vivesse in un loop continuo. Sarebbe il finale perfetto, se si decidesse di arrivare alla fine”. Al momento le storie di Homer, Lisa e Bart sono state rinnovate per altre due stagioni, quindi almeno fino al 2023. “Non so fino a che punto possiamo andare avanti. Ho stimato che la serie potrebbe finire al millesimo episodio”, ha aggiunto Al Jean a Radio Times.

La famiglia Simpson ha rivoluzionato il mondo della televisione, accompagnando bambini e adulti di tante generazioni. Le loro storie, e la loro comicità, hanno raccontato la storia moderna, includendo personaggi del calibro di Lady Gaga, Donald Trump e Mark Zuckerberg, e “profetizzando” alcuni eventi come la diffusione della pandemia d’Ebola o la presidenza di Trump. Nel 1999 il Times la definì addirittura “la serie migliore del secolo”. Che sia destinata a finire per sempre? A dire la verità, già nel 2011 si era parlato della fine dei Simpson. Lo showrunner ha aggiunto che sarebbe dovuto finire con il nono episodio della 23esima stagione, dove si vedono Bart e Lisa ormai adulti, e Homer e Marge diventati vecchi. Almeno quella volta, però, ci ripensarono.