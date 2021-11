Guai a dire ad Al Pacino cosa deve o non deve fare. Soprattutto guai a farlo se insieme a lui c’è Lady Gaga. Andiamo con ordine. Durante la sera di giovedì 18 novembre, alla premiere del film House of Gucci all’Academy Museum of Motion Pictures (Los Angeles), Lady Gaga e gli altri attori protagonisti della pellicola sulla famiglia Gucci si sono messi in posa sul red carpet per gli scatti di rito. In un momento catturato da Entertainment Tonight e che sta girando su Twitter, Pacino indossava occhiali scuri e, tra i mille flash, un fotografo ha urlato: “Togliti gli occhiali, Al!”. A quel punto la diva: “No, non fargli togliere gli occhiali. È Al Pacino!“. La star 81enne ha aggiunto: “Sì, nel caso non lo sapessi” e giù a ridere tutti insieme.