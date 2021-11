Con una benda sull’occhio sinistro. Così Valeria Marini è arrivata negli studi di Verissimo e a Silvia Toffanin che le ha chiesto cosa fosse accaduto, ha risposto: “Mi sono dovuta operare d’urgenza perché avevo un foro maculare anche abbastanza grave, quindi ho rischiato di perdere l’occhio sinistro e devo dire che ho avuto molta paura perché in generale io sono abbastanza apprensiva… Ho fatto diversi controlli e poi mi ha vista il professor Apolloni che mi ha operato d’urgenza. L’intervento è durato due ore e mezza ma è andato bene, sono contenta, era una cosa molto delicata primo perché l’occhio è di per sé delicato e poi perché era una situazione anomala”. Marini ha poi raccontato di aver scoperto la patologia uscita da Supervivientes (L’Isola dei Famosi in versione spagnola): “Sai i medici del programma fanno dei controlli e mi dissero di aver visto una cosa all’occhio e di fare dei controlli. L’ho presa un po’ sottogamba ma sono comunque andata dal mio oculista che mi ha detto ‘guarda che questa è una cosa grave, ti devi operare’ e anche lì non volevo affrontare il problema… poi ho dovuto farlo perché giorno dopo giorno vedevo sempre peggio“.