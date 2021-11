Circasi sono ritrovate a Roma per la nuova manifestazione dei, convocata con lo slogan “”. A più di un mese dall’assalto alla Cgil e con i vertici di Forza Nuova in carcere, anche nella Capitale si è così riorganizzata la frangia più agguerrita, al grido di “abolire il green pass, fermare il governo ”. Trae il ministro della Salutecartelloni contro la certificazione verde, simboli religiosi, bandiere italiane, qualche migliaio di irriducibili no pass, provenienti da molte zone d’Italia si sono così ritrovate in piazza, in gran parte senza mascherine, tra richiami alle dittature del passato, negazionismo e minimizzazione della pandemia Covid-19.