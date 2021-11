Amanda Lear risponde a Miguel Bosé che ha dichiarato di aver perso con lei la verginità. La showgirl francese, ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda domenica 21 ottobre, raccont tutto quello che è accaduto con il cantante e artista spagnolo, in un momento particolare della sua vita. Prima di arrivare alla risposta in tv, però, è necessario fare un passo indietro. Tutto è iniziato da alcune dichiarazioni di Miguel Bosè: la sua posizione sul Covid-19 (da tempo conduce una campagna negazionista e in passato ha appoggiato la protesta contro l’utilizzo delle mascherine, ndr), l’uso di sostanze stupefacenti da giovane e il padre, il torero Luis Miguel Dominguín, che pianificò l’incontro con la musa di Salvador Dalì. Il padre, famoso anche per essere un playboy, voleva che il figlio fosse sempre più simile a lui e che iniziasse a fare anche delle esperienze con il gentil sesso: la sua paura era la presunta omosessualità di Miguel. “Mio padre voleva che fossi un uomo come Dio comanda – ha spiegato Miguel Bosè – un ’macho’, un cacciatore, un donnaiolo. Io ero di carattere più lombardo, più sensibile. Mia madre gli chiese quale fosse il problema del fatto che io leggessi molto. ’Che il bimbo sarà gay, Lucia! Di sicuro!”. Ora, entra in gioco la Lear. Ospite del salotto domenicale di Canale 5, alla conduttrice Silvia Toffanin la showgirl francese ha confermato l’incontro con Bosè nonostante le sue dichiarazioni pubbliche l’abbiano un po’ sorpresa. “Non capisco perché Miguel abbia raccontato questa cosa privata, ma si vede che gli ho lasciato un bel ricordo. Lui era il figlio del grande torero Dominguín, che era un grande conquistatore ed era preoccupato che Miguel fosse troppo delicato, dolce”. Qui, la conferma del rapporto sessuale: “Lui veniva spesso ospite da Salvador Dalì a Cadaqués e un’estate Dominguin me lo ha buttato praticamente tra le braccia. Io e Miguel (allora 17enne, ndr) siamo andati a fare una passeggiata ed è successo”, conclude Amanda Lear che al tempo aveva 34 anni.