Charlène Wittstock, tornata a Monaco dopo la lunga malattia che la tratteneva da mesi in Sudafrica, non è ancora in forze. A comunicarlo è un documento ufficiale del Palazzo, pubblicato sulla pagina Facebook Palais Princier de Monaco nella mattinata di oggi 16 novembre. “Le loro Altezze Serenissime hanno deciso di comune accordo che si rende necessario un periodo di calma e riposo per permettere alla Principessa Charlene di ristabilirsi completamente – si legge – le cure dell’ultimo mese sono state molto stancanti”. Per questo la Principessa, che è molto “provata e affatica”, avrà bisogno di alcune settimane di tranquillità per riprendersi. Dove avverrà la convalescenza? Non è dato saperlo. Probabilmente nel bilocale dove vivrebbe adesso e non a Palazzo, come i più avevano immaginato.

Questa la notizia giunta a pochi giorni dalle celebrazioni di San Ranieri che iniziano il 18 novembre nel Principato, anche se il momento più atteso è sempre il 19, con la cerimonia alla cattedrale di St Nicholas e l’affaccio al balcone dei principi. Stando a quanto riportato anche dal Corriere, dunque, Charlene non ci sarà “ma appena si sarà ristabilita con gioia si unirà nuovamente ai momenti di convivialità con tutta la famiglia monegasca”. Di quanto tempo avrà bisogno per riprendersi la Principessa? “Nelle prossime settimane che portano al Natale sapremo dare ulteriori aggiornamenti sul percorso di convalescenza”, conclude la nota diffusa.