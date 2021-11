È tempo di sorprese nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di venerdì sera, Davide Silvestri, ex attore di Centrovetrine ha ricevuto la visita della fidanzata, Alessia, finora mai apparsa. Proprio nei giorni scorsi, infatti, l’attore aveva parlato con Manila Nazzaro della sua relazione sentimentale, ammettendo di non aver mai detto “ti amo” alla nuova compagna, succeduta alla psicologa Valentina Mangili. Così ci ha pensato la produzione a farlo sbloccare.

Durante la trasmissione, infatti, Alfonso Signorini ha chiesto al concorrente di andare nella “stanza dell’amore”. Ad attenderlo tanti palloncini, un video con immagini emozionanti e una scatola. Dentro? Un foulard con l’odore di Alessia. Ma nessuna traccia della fidanzata. “Ma davvero mi lasciate così?”, chiede Silvestri al conduttore. “Ti devi accontentare hai il suo foulard profumato”, risponde Signorini, lasciandolo deluso.

Passano pochi minuti però e tutti i vip vengono invitati ad andare nel giardino. Qui, con gli inquilini della casa tutti “freezati”, arriva Alessia. “Grazie del rispetto che mi porti, sei bravissimo e sono fiera di te”, dice la ragazza. Il freeze finisce e, commosso, Silvestri prosegue: “Sei la più bella del mondo. Devo fare una cosa e dirti una cosa”. Così, inginocchiato, Davide “promette”, facendo commuovere tutti i colleghi in casa: “Te lo dico per la prima volta ma vale come una promessa di matrimonio. Io Lilì ti amo, ti amo da impazzire”.