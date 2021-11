Valentina Ferragni, sorella di Chiara, è stata operata. Come ha raccontato lei stessa via social, la ragazza ha asportato quello che, inizialmente, sembrava un brufolo sottopelle, ma che si è rivelato essere qualcosa di ben diverso. Una “cosa” che, dice nel post in cui racconta la piccola operazione “avevo sulla fronte da un anno più o meno”. “È iniziato come un brufolo sotto la pelle ma è cambiato nel corso dell’anno in peggio, ha iniziato a ulcerarsi e stava peggiorando – ha spiegato Ferragni – In questo momento non sappiamo cosa sia realmente: potrebbe essere una semplice cisti o, nel peggiore dei casi, un carcinoma basocellulare (tumore maligno MA non super aggressivo)”. Per rimuoverlo il medico ha usato un bisturi elettrico. Poi la parte rimossa “verrà analizzata” per capire “di cosa si tratta”.

Facendosi vedere con un cerotto in fronte, la sorella della nota influencer ha continuato: “Ora ho tre punti e una benda per una settimana. Inutile dire che ero molto preoccupata per il problema, per l’intervento (per fortuna è stato il primo in vita mia), per la cicatrice sulla fronte ma alla fine la cosa più importante è la salute”. Quindi il lungo post si chiude con un consiglio: “Non esitate, andate dal medico se sentite che qualcosa non va, se la vostra pelle ha un problema o non vi sentite bene, la salute è la cosa più importante”. “E ricordate – conclude – ogni cicatrice è una battaglia che abbiamo vinto”.