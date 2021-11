L’abbiamo conosciuta per i suoi ruoli ricchi di pathos e infatti Margherita Buy di passione e amore ne ha da vendere. Quasi in punta di piedi, ma con l’entusiasmo di chi sa che sta facendo qualcosa di davvero importante, l’attrice romana è letteralmente scesa in strada insieme ai volontari dell’Associazione Retake per lanciare un nuovo progetto verde che prevede l’acquisto, il trasporto e la piantumazione di 10 alberi oltre che la rimozione dei ceppi che occupano le tazze degli alberi. “Avevo voglia di rimettere a posto questa via perché, come parecchie vie di Roma, non ha la giusta cura”, ha esordito in un video pubblicato sul sito della no-profit nata 11 anni fa a Roma, ma ormai diffusa su tutto il territorio italiano. “Per me piantare gli alberi significa ridare vita nuova, anche a noi. È un gesto di bellezza“, ha continuato. Infine ha concluso: “Sono dei volontari, hanno bisogno del nostro aiuto. Io ho contribuito, fatelo perché è una cosa bellissima”.

“Fa bene a noi stessi e agli altri, il senso di comunità cresce quando si sta insieme. Siamo molto onorati che Margherita Buy sia la madrina di questo crowdfunding”, ha commentato la fondatrice di Retake Rebecca Spitzmiller. Sabato 6 novembre, in occasione dell’evento di lancio nel quartiere Trieste della Capitale anche insieme a Gli Amici di Villa Leopardi, l’attrice ha pubblicato un post su Instagram con tanto di pettorina con il logo di Retake e la didascalia: “Oggi giornata stupenda insieme a Retake abbiamo piantato il primo degli alberi per riqualificare le nostre vie per dare ossigeno e bellezza!!”. Tanti i commenti di supporto e congratulazioni, tra cui quelli dell’attrice Diana Del Bufalo, la cantante Giorgia e ancora Elena Sofia Ricci e Sabrina Impacciatore. E i volontari, dalla pagina ufficiale di Instagram, rilanciano: “Roma aspetta tutti voi”.