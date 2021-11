“Mia madre, che è stata malata anche lei, è una grande guerriera. Mi è stata vicina. Quando mi sono operata però anche lei stava male, non è stato facile e in più in quel periodo c’è stato il lockdown che ci ha temporaneamente separate”. Parole di Francesca Alotta che a Oggi è un altro Giorno su RaiUno ha raccontato della difficile battaglia contro il cancro all’utero. “Tre mie ammiratrici che conoscevano la situazione fortunatamente si sono traferite da me – ha continuato – e mi hanno tenuto compagnia per cinque mesi. Ora siamo amiche inseparabili”. Alotta, che si è classificata seconda a Tale e Quale Show dopo i Gemelli di Guidonia, aveva raccontato del tumore al settimanale DiPiù, lo scorso ottobre: “Era molto esteso, sono stata operata d’urgenza. Avevo dei disturbi ‘intimi’ ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso. Mi è crollato il mondo addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto”. E Alotta, 53 anni, è stata segnata anche da un altro dramma, la perdita di un figlio: “Io sono nata mamma, mi sentivo di esserlo – ha detto a Serena Bortone- L’ho perso perché la mia era una situazione già complicata e avevo molti fibromi. Mio marito mi ha lasciata sola in ospedale, ci sono uomini che scappano dal dolore”.