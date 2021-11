Ieri sera 10 novembre, proprio nell’anniversario della nascita di Ennio Morricone, è andata in onda in replica e nuovamente in prima serata su Rai Uno il concerto evento dall’Arena di Verona “Il Volo – Tributo a Ennio Morricone”. Il live de Il Volo aveva già conquistato la prima serata a giugno, e su Rai Uno aveva totalizzato un ottimo risultato di ascolti, vincendo la prima serata con il 25,8% di share e conquistando 4.702.000 telespettatori. In replica ieri sera ha totalizzato ancora un buon risultato Auditel con 3.322.000 spettatori pari al 16.6% di share. Il progetto di Morricone prosegue anche con il disco “Il Volo si fa Morricone”, pubblicato lo scorso 5 novembre. Un album composto da 14 canzoni, brani che ripercorrono le melodie leggendarie del Maestro.

Questo è anche un momento d’oro per la vita privata dei tenori. Gianluca Ginoble a Verissimo ha confessato: “Sono fidanzato e sono felice”. Di lei si conosce solo il nome di battesimo: “Si chiama come mia madre, Eleonora“, ha detto il cantante. Ignazio Boschetto ha spiegato di essersi innamorato di una ragazza che vive in Brasile: “Sono in un momento della mia vita in cui sto bene. Lei vive dall’altra parte del mondo, un po’ lontano, ci stiamo conoscendo ancora, ma siamo molto innamorati“. Lei si chiama Ana Paula Guedes, è nata nel 1994 ed è una ballerina (ha partecipato a Dança dos Famosos che, sì, è proprio Ballando con le Stelle edizione brasiliana). Più misterioso Piero Barone: “L’amore è un tema particolare. Alcuni hanno modo di trovare l’anima gemella, io ancora no, ma so che è da qualche parte. L’amore è un sentimento così forte che bisogna tutelarlo”. Da marzo 2022 Il Volo tornerà in tour con oltre 100 concerti in tutto il mondo. Il tour partirà dagli USA dove, tra le tante tappe, arriverà anche al Radio City Music Hall di New York il 18 marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ana Paula Guedes (@aniinhaguedes)

Nell’evento all’Arena Piero, Ignazio e Gianluca si sono alternati sul palco accompagnati da Marco Giallini e Laura Chiatti. L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta è stata diretta dal Maestro Marcello Rota, con la partecipazione speciale in alcuni brani del Maestro Andrea Morricone. La serata si è aperta con “L’estasi dell’oro”, celebre brano del Maestro per la colonna sonora del film “Il buono, il brutto e il cattivo”, passando per “Se” dal film “Nuovo cinema Paradiso”, “E più ti penso” da “C’era una volta in America” e molti altri indimenticabili brani. Il Volo ha fatto ascoltare anche alcuni dei brani più amati del proprio repertorio, da “Grande amore” alla cover di ”My way”, regalando al pubblico anche l’inedito “I colori dell’Amore” scritto per il trio da Andrea Morricone. Questi gli ospiti sul palco: Salvatore Cascio, Riccardo Cocciante, Andrea Griminelli, Raphael Gualazzi con Nina Zilli e Julian Iorio.