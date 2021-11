Per la loro seconda performance sul palco di X Factor 2021 (ieri su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), i Karakaz hanno spettinato il pubblico proponendo una versione energica e rock di “SexyBack” di Justin Timberlake. Un’esibizione vigorosissima, che ha permesso loro di conquistare il pass per il Live della prossima settimana al suono dei tanti applausi conquistati dal pubblico in teatro.

Immagini concesse da Sky. Ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e NOW