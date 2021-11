Che i Maneskin sognassero di incontrare Miley Cyrus non è mai stato un segreto. Ad inizio giugno, la star statunitense nota dapprima per la serie di Disney Channel Hannah Montana e poi per la popolare carriera da cantante, si era esposta per loro sui social. Adesso, per la felicità dei fan (e degli stessi Maneskin), è arrivata la foto insieme. Non una qualsiasi, ma trasgressiva come solo loro sanno essere. Smorfie rock e la mano di Miley sul seno destro di Victoria. Fan in delirio: “O mio dio”, ha scritto una ragazza. “Attendiamo una vostra collaborazione”, hanno invece commentato in molti.

L’incontro tra gli artisti si è tenuto ieri 3 novembre a Los Agenels, dove Damiano David e il resto della band si sono recati al Gucci Love Parade. I Maneskin si sono poi esibiti con un’improvvisazione di Beggin, con Damiano alla voce e il resto del gruppo che ballava attorno a lui. Grande affinità anche tra Cyrus e lo stesso frontman del gruppo vincitore dell’ultimo Eurovision Song Contest. I due si sono abbracciati e lei è sembrato che gli confidasse qualcosa all’orecchio. Lui? L’ha stretta forte a sé.

