È un lungo post social, quello della rinascita, quello di una donna che presenta al mondo una nuova sé. Una donna che ha chiuso con l’alcol da quattro anni: “Questa persona della mattina dell’1 novembre 2017 è una versione irriconoscibile di me stessa – scrive Jessica Simpson – Sapevo, in quel preciso momento, che mi sarei permessa di riprendere la mia luce, di mostrare la vittoria sulla mia battaglia interna per il rispetto di me stessa e di affrontare questo mondo con chiarezza penetrante. Personalmente, per fare questo avevo bisogno di smettere di bere alcolici, perché mi faceva girare la mente e il cuore nella stessa direzione e onestamente ero esausta. Volevo sentire il dolore del mondo, così da poterlo portare come un distintivo d’onore“. Un post che la 41enne madre di tre figli condivide insieme alla forza e al coraggio che possono arrivare a tante persone nella sua situazione: “Il problema non era il bere, ero io. Non amavo me stessa, non rispettavo il mio potere. Oggi lo faccio. Sono brutalmente onesta e aperta, sono libera”.

