L’Italia domina agli Europei di nuoto in vasca corta di Kazan: la staffetta 4×50 mista azzurra non solo si prende la medaglia d’oro, ma firma anche il nuovo record del mondo con il tempo di 1’30″14. I protagonisti dell’impresa sono Michele Lamberti, Nicolò Martinenghi, Lorenzo Zazzeri e Marco Orsi, che hanno lasciato alle spalle la Russia e l’Olanda. Non da meno la prestazione di Martina Carraro: la 27enne di Genova conquista la medaglia d’oro nei 100 rana in Russia. Argento per la russa Evgeniia Chikunova, bronzo per l’estone Eneli Jefimova, quinta piazza per Arianna Castiglioni.

Le altre medaglie – Il debuttante Michele Lamberti, figlio del campione del mondo Giorgio e della stileliberista Tanya Vannini, è la grande sorpresa della nouvelle vague del nuoto azzurro. Il bresciano, che proprio oggi compie 21 anni, si prende prima l’argento dei 50 dorso e poi quello dei 100 farfalla riportando l’Italia a medaglia in entrambe le specialità dopo quattro anni. Simona Quadarella conquista un altro argento negli 800 sl donne. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 8’10”54, preceduta dalla russa Anastasiya Kirpichnikova. Terza la tedesca Isabel Gose (8’10”60). Quinto posto per Martina Rita Caramignoli.