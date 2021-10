Nika Paris è una 16enne di origini bulgare che lo scorso anno si è trasferita in Italia (in provincia di Monza-Brianza) per produrre i suoi primi pezzi sognando di poter calcare un giorno il palco di X Factor. E lì è arrivata: ieri nel primo Live di X Factor 2021 (su Sky e NOW, sempre disponibile on demand), dove è in gara nel roster di Mika, ha scelto il francese per il suo debutto nel mercato discografico con “Tranquille (Mon coeur)”.