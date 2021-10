La pistola carica, usata da Alec Baldwin sul set di Rust, che ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, sarebbe stata utilizzata da alcuni membri della troupe per giocarci modello tiro al bersaglio. È quello che afferma un insider del set di Rust poi pubblicato dal sito The Wrap. Alcuni componenti della troupe avrebbero infatti usato alcune pistole del set del film – tra cui quella che ha ucciso la Hutchins- per fare “plinking” ovvero il gioco dello sparare e centrare lattine o bottiglie appoggiate su qualche tronco a non molta distanza. I tizi autori del gesto hanno usato pallottole vere e, sempre secondo la gola profonda che ha parlato con The Wrap, una di queste sarebbe poi rimasta nel revolver usato da Baldwin in scena. La tragica dimenticanza ha poi portato all’uccisione della direttrice della fotografia del film e al ferimento del regista Joel Souza.