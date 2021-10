I vaccini anti Covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni saranno probabilmente disponibili nella prima metà di novembre negli Usa. Parola di Anthony Fauci, immunologo e consigliere della Casa Bianca, prevedendo un calendario che potrebbe vedere gli under 12 statunitensi completamente vaccinati prima della fine dell’anno. Il direttore dell’Istituto nazionale per la ricerca sulle malattie infettive degli Stati Uniti (Niaid): “Se tutto va bene, e otteniamo l’approvazione normativa e la raccomandazione del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), è probabile che i vaccini saranno disponibili per i bambini dai 5 agli 11 anni entro la prima o la seconda settimana o due di novembre”.

A settembre Pfizer ha presentato i dati di sicurezza. Secondo la casa farmaceutica, nei trials, è stata una efficacia di più del 90% nel prevenire la malattia sintomatica.”La parola passa alla Food and drug administration (Fda) – aveva detto Fauci nei giorni scorsi – e non vediamo l’ora che gli esperti analizzino con cura i dati che a noi appaiono buoni”. La Fda esaminerà il rapporto della Pfizer su quanto emerso dai test della immunizzazione per i più piccoli il 26 ottobre, e pochi giorni dopo sarà la volta dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, che potranno decidere le regole da seguire, e le modalità di somministrazione della immunizzazione.

“Penso che il vaccino per i bambini potrebbe essere un buon passo in avanti – aveva osservato il direttore dell’Istituto per le malattie infettive Usa – perché anche se è vero che i bimbi vengono contagiati meno spesso degli adulti dal Sars-Cov2, ci sono molti casi in cui i piccoli si ammalano seriamente”.