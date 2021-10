Caos in Sudan dopo l’arresto di alcuni membri del governo. Anche il primo ministro sudanese Abdallah Hamdok, secondo alcuni media, è stato arrestato dai militari ed è stato portato in un “luogo non identificato”. I servizi internet sono stati interrotti in tutto il Paese e diversi manifestanti hanno bloccato le strade della capitale per protestare contro le detenzioni, dando fuoco a diversi pneumatici. Il Sudan sta attraversando una transizione segnata da divisioni politiche e lotte di potere dopo la cacciata di Bashir nell’aprile 2019. Dall’agosto 2019, il Paese è guidato da un’amministrazione civile-militare incaricata di sovrintendere alla transizione verso un governo del tutto formato da civili.