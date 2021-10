È stato il primo concorrente ufficiale: Morgan. Certamente talentuoso dal punto di vista musicale ma anche garanzia di colpi di scena e liti infinite. “Ballando con le Stelle” ha deciso di puntare con forza sull’ex giudice di “X Factor” e “Amici di Maria De Filippi“, programmi con cui ha chiuso non in maniera serena, lui che sul palco dell’Ariston nel 2020 si era reso nuovamente protagonista con lo scontro con Bugo.

Diverse testate autorevoli avevano riportato l’indiscrezione di una partecipazione a tempo: Marco Castoldi, questo il suo vero nome, avrebbe firmato solo per tre puntate, anche per ragioni di budget. Notizia che se confermata avrebbe lanciato ombre sullo show del sabato sera, una presenza a tempo stabilita prima del via falserebbe di fatto la gara. “Sono solo fake news“, aveva detto in conferenza stampa Milly Carlucci.

Una smentita decisa era arrivata anche da Morgan proprio durante la prima puntata: “Si dice che io starò solo tre puntate che io non ce la faccia, ma stiamo scherzando? Se tu dici che Morgan è pazzo, inaffidabile, sconclusionato e ingestibile secondo me il limite nei miei confronti si è superato”. Il concorrente scenderà in pista solo per tre settimane o smentirà tutti arrivando fino alla fine? La sua partecipazione non ha mai previsto tre puntate o la Rai ha trovato i soldi per coprire il suo importante cachet per più settimane?

Milly Carlucci, com’è noto, è riuscita a formare un cast stellare che oltre a Morgan prevede la presenza tra gli altri di Albano e Arisa, per quest’ultima Dagospia ha parlato di un pacchetto che prevederebbe il ruolo di giurato nella prossima edizione de “Il Cantante Mascherato“.