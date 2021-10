“Ambra furiosa e con il cuore a pezzi, quando nell’auto del suo Max aveva trovato le prove di un tradimento, avvenuto a Torino e a più riprese. Avvenuto soprattutto mentre Ambra e la figlia diciassettenne, che è a conoscenza dei fatti (particolare non da poco), stavano traslocando da Brescia a Milano“, scrive il settimanale Chi in edicola. Proprio il giornale diretto da Alfonso Signorini sette giorni fa aveva comunicato la rottura tra l’attrice e Allegri, fine di una relazione dovuta a un tradimento dell’allenatore della Juventus di cui ora emergono nuovi dettagli.

Ambra e sua figlia dovranno trovare una nuova abitazione, per lasciare presto la casa di proprietà dell’ex compagno per la quale pare le sia stato chiesto di pagare l’affitto. Da qui l’urgenza di una alternativa per non incappare in azioni legali, evenienza incredibile ma probabile alla luce dei particolari raccontati. Dopo quattro anni d’amore i due hanno interrotto ogni tipo di rapporto e le comunicazioni passerebbero attraverso un amico in comune.

Il settimanale Chi ricostruisce la movimentata vita sentimentale del mister che si è incrociata spesso con battaglie legali. L’allenatore avrebbe portato in tribunale la ex compagna Claudia Ughi, mamma del suo secondogenito Giorgio, per ridiscutere l’assegno di mantenimento perché in quel momento senza una squadra da allenare ma la ex compagna, rappresentata dall’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, aveva vinto la causa e lui si era ritrovato a pagare una cifra più sostanziosa rispetto a quella iniziale. Allegri e Ughi sono stati insieme per ben otto anni, dopo la fine della relazione con Gloria, mamma della primogenita Valentina.

Più volte in questi giorni è stato ricordato un colpo di scena avvenuto nel 1992 quando Max, ai tempi centrocampista del Pescara, a due giorni dalle nozze con la fidanzata Erica scomparve senza fornire spiegazioni. Tornando al presente la crisi con Ambra era già iniziata durante il primo lockdown, crisi poi rientrata ma la rottura ad oggi sembra essere davvero definitiva.