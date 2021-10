La noia, si sa, può fare brutti scherzi. Ne sanno qualcosa i concorrenti del Grande Fratello Vip6 che hanno avuto in mente di dilettarsi in un modo piuttosto bizzarro. Il protagonista è Davide Silvestri, attore milanese noto ai più per il ruolo di Marco Falcon nella soap Vivere. Sulle prime sembrava che con gli altri coinquilini non si fosse instaurato un bel feeling ma ora c’è da ricredersi. Da Alex Belli a Soleil Sorge, tutti (o quasi) i compagni impazziscono per le sue imitazioni come il tricheco o il falco. La più amata? Quella dell’iguana in cui, con un guinzaglio al collo, viene portato a spasso sul pavimento della Casa mentre i compagni gli danno da mangiare.