Nello studio di Tu Si Que Vales, durante la puntata di ieri 16 ottobre, è sbarcato Kirby Roy, maestro jujitsu, arte marziale giapponese. L’uomo, 67 anni, ha mostrato di saper incassare calci e pugni senza fare una piega. In qualsiasi parte del corpo. A quel punto il giudice Teo Mammucari, chiamato in causa dal maestro, ha chiesto: “Ma lei non ha una conchiglia, qualcosa?”. Il maestro ha fatto cenno di no.

Rudy Zerbi, altro giudice del programma di Canale 5, ha rotto il ghiaccio: “Posso controllare?”. “No, proprio no”, ha replicato Maria De Filippi. Ma quella di Zerbi era una domanda retorica. Quando il maestro ha annuito, il giudice si è alzato ed ha controllato -con tanto di “toccatina” – se l’uomo indossasse o meno una protezione per le parti intime. “Dai, altrimenti resta il dubbio”, ha esordito Zerbi per poi confermare quanto sostenuto da Kirby. “Ma sei matto?”, ha commentato Sabrina Ferilli, giudice speciale. De Filippi ha concluso: “Io mi vergogno per lui”. E Belén Rodriguez (una delle conduttrici, ndr) si è sbellicata dalle risate.